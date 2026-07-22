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На полигоне ВСМ в Ленобласти завершили укладку рельсовых плит

На испытательном полигоне высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург на участке Саблино — Тосно в Ленинградской области завершили укладку рельсовых плит. Об этом сообщили в РЖД.

На участке протяженностью почти 1,2 км специалисты смонтировали 263 железобетонные конструкции, включая 207 рельсовых плит и 56 плит стрелочных переводов. Вес каждой конструкции достигает семи тонн. Для монтажа использовались гусеничный кран грузоподъемностью 55 тонн и автокран на 70 тонн.

Самым сложным этапом работ стала точная регулировка плит. Их положение выверяли с точностью до одного миллиметра с помощью роботизированного тахеометра, который учитывает температурные изменения и время суток. Работы выполняли специалисты холдинга «Нацпроектстрой».

Следующим этапом станет укладка термоупрочненных рельсов, настройка систем железнодорожной автоматики и установка более 1,5 тыс. датчиков, которые будут контролировать состояние инфраструктуры во время испытаний. Измерительное оборудование разместят как на подземных, так и на надземных элементах полигона.

Кроме того, несколько десятков датчиков установят на поезде «Сапсан», который будет использоваться для испытаний до начала тестирования первого высокоскоростного поезда ВСМ.

Матвей Николаев

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