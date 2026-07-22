Суд решил привлечь застройщиков ЖК «Радуга» к субсидиарной ответственности

Первый арбитражный апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Нижегородской области, решив привлечь к субсидиарной ответственности менеджмент компании «Альбион» — застройщика ЖК «Радуга» в Дзержинске. Об этом сообщили в прокуратуре.

Из-за банкротства застройщика дом перешел в число долгостроев, права более 250 дольщиков пришлось восстанавливать за счет выделения более 1,2 млрд руб. бюджетных средств.

Суд апелляционной инстанции отменил определение Нижегородского арбитражного суда и решил взыскать с пятерых участников «Альбиона» непогашенный долг бюджету за достройку дома.

Мотивированное определение еще не опубликовано.

Как писал «Ъ-Приволжье», за мошенничество с деньгами дольщиков учредителя компании-застройщика Александра Чегаева осудили на семь лет лишения свободы. Его партнер Алексей Ханжин получил шесть лет заключения. Виталий Мигунов и Андрей Черменин наказаны условными сроками, а Екатерина Котова получила отсрочку от исполнения приговора из-за ребенка.

Галина Шамберина