Суд решил привлечь застройщиков ЖК «Радуга» к субсидиарной ответственности
Первый арбитражный апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Нижегородской области, решив привлечь к субсидиарной ответственности менеджмент компании «Альбион» — застройщика ЖК «Радуга» в Дзержинске. Об этом сообщили в прокуратуре.
Из-за банкротства застройщика дом перешел в число долгостроев, права более 250 дольщиков пришлось восстанавливать за счет выделения более 1,2 млрд руб. бюджетных средств.
Суд апелляционной инстанции отменил определение Нижегородского арбитражного суда и решил взыскать с пятерых участников «Альбиона» непогашенный долг бюджету за достройку дома.
Мотивированное определение еще не опубликовано.
Как писал «Ъ-Приволжье», за мошенничество с деньгами дольщиков учредителя компании-застройщика Александра Чегаева осудили на семь лет лишения свободы. Его партнер Алексей Ханжин получил шесть лет заключения. Виталий Мигунов и Андрей Черменин наказаны условными сроками, а Екатерина Котова получила отсрочку от исполнения приговора из-за ребенка.