Инвестиции в белгородскую «Жемчужину» девелопера «Вместе» выросли до 1,5 млрд

Группа компаний «Вместе» Вадима Боринштейна и Игоря Перова строит второй многоквартирный дом в Юго-Западном районе Белгорода стоимостью 1 млрд руб. Это следует из проектной декларации. С учетом первого корпуса, возведение которого началось в прошлом году, общий объем инвестиций девелопера составит 1,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из проектной декларации Фото: из проектной декларации

ООО СЗ «Вместе» намерено возвести жилой дом переменной этажности комфорт-класса на 138 квартир. В здании предусмотрены 43 однокомнатные, 50 двухкомнатных и 45 трехкомнатных квартир общей жилой площадью 7,2 тыс. кв. м. Общая площадь — 11,6 тыс. кв. м. Высота здания составит от шести до девяти этажей.

Дом построят по монолитно-кирпичной технологии, завершить работы планируется в первом квартале 2028 года.

Проект реализуется на участке площадью 2,1 га, который арендуется у специализированного застройщика «Дирекция Юго-Западного района». Для жителей предусмотрено 30 гостевых машино-мест на территории ЖК и еще 108 — за его пределами. Проект также включает детские и спортивные площадки.

Это уже второй жилой дом, который ГК «Вместе» строит в этом микрорайоне. В 2025 году девелопер начал возведение первого корпуса стоимостью около 420 млн руб. на 97 квартир с жилой площадью 4 тыс. кв. м. Его ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2027 года. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, распроданность квартир на июль — 88%.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Вместе» зарегистрировано в Белгороде в ноябре 2023 года. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Генеральным директором с апреля 2024 года является Вадим Боринштейн, которому принадлежит 51% общества, еще 49% контролирует Игорь Перов. По итогам 2024 года выручка компании составила 829 тыс. руб., чистая прибыль — 1 тыс. руб.

Ускорению застройки Юго-Западного района способствовала критика областных властей. В августе прошлого года экс-губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что рассчитывает на увеличение темпов жилищного строительства.

Анна Швечикова