Белгородские власти проведут инвентаризацию земель под застройку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил в течение трех недель провести учет земельных участков в облцентре, выделенных под жилищное строительство, но не осваиваемых застройщиками. Мероприятия предлагается проводить при привлечении прокуратуры. Соответствующее распоряжение было озвучено на оперативном совещании в понедельник, 11 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По словам губернатора, многие участки находятся в частной собственности строительных компаний, которые законно их выкупили, однако работы на них не ведутся. «Вопрос — почему? Давайте мы возместим затраты, которые они произвели на приобретение участков, на содержание их в рамках налога на землю, и отдадим тем, кто хочет строить», — предложил он. Глава региона подчеркнул, что сложившаяся практика, когда земля «резервируется», хотя все необходимые коммуникации там подведены.

Господин Гладков привел примеры участков в Белгороде, которые можно начать осваивать уже сейчас, включая территории будущих жилых комплексов «Жемчужина» и «Московский». И, хотя работы там начались, «хотелось бы увидеть увеличение их темпов». Глава региона допустил, что сдерживание строительства может быть связано с сохранением высокой стоимости квадратного метра на рынке.

По мнению губернатора, из-за затянувшейся паузы в освоении земель регион сталкивается с дефицитом жилья, вызванным ситуацией в приграничных территориях, «когда людям нужно жилье». Работа с увеличением объема ввода жилищного строительства будет вестись по двум направлениям: ускорение начала работ и запрос дополнительного финансирования у федерального правительства на решение инфраструктурных проблем. Среди них — энергодефицит, сложности с водоснабжением и водоотведением.

Анна Швечикова