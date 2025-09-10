После критики Гладкова в Белгороде приступили к первому этапу строительства «Жемчужины»

ООО «Специализированный застройщик "Вместе"» девелоперов Вадима Боринштейна и Игоря Перова заявило проект 8-этажного дома в рамках микрорайона «Жемчужина» в Юго-западном районе облцентра на улице Крамчанинова. Предварительная стоимость строительства составляет 420 млн руб. Это будет первый этап проекта, следует из опубликованной проектной декларации.

Выполнить работы планируется без генподрядчика, их завершение ожидается в первом квартале 2027 года. Выдача ключей может начаться 31 декабря того же года. Квартиры будут продаваться с использованием эскроу-счетов. МКД обозначен как дом класса «комфорт». Он будет возведен из монолитного железобетона с использованием каменных материалов.

Общая площадь будущего дома составит 6 тыс. кв. м, жилая — 4 тыс. кв. м. Запланировано 97 квартир с чистовой отделкой: 16 однокомнатных (от 29 кв. м), 69 двухкомнатных, шесть трехкомнатных (до 62,2 кв. м). Также предусмотрено одно большое — 341 кв. м — нежилое помещение для коммерческого использования. На придомовой территории хотят организовать по одной детской, спортивной и контейнерной площадке. На придомовой территории парковочные места не предусмотрены, вне нее запланировано 158 таковых. При этом проект планируется реализовать на участке в 21,1 тыс. кв. м.

Земля находится у застройщика в аренде. Такое право предоставили девелоперам АО «Специализированный застройщик "Дирекция Юго-Западного района"». Застройку начали недалеко от села Никольское, к работам уже приступили: заложен фундамент, возведен каркас будущего МКД.

В сентябре стало известно, что в Белгородской области планируется освоить более 6 млрд руб. в рамках использования инфраструктурных бюджетных кредитов. В числе шести проектов, на которые направят указанную сумму, значатся «Жемчужина» и «Жемчужина 2.0». В августе Вячеслав Гладков заявлял, что ему «хотелось бы увидеть» увеличение темпов строительства в облцентре. «Давайте мы возместим затраты, которые они [застройщики] произвели на приобретение участков, на содержание их в рамках налога на землю, и отдадим тем, кто хочет строить», — предложил он.

Концепцию застройки микрорайона предложили еще в 2017 году, сообщали в «Бел.ру». Согласно планам властей, под жилишное строительство предлагалось 73 гектара. 2,9 тыс. квартир общей площадью 172,7 тыс. кв. м должны были заселить 9,5 тыс. человек. Предполагалось строительство детских садов и школы. Обеспеченность парковками тогда оценивали в 3 тыс. машино-мест.

ООО СЗ "Вместе" зарегистрировано в Белгороде 21 ноября 2023 года. Занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор — Вадим Боринштейн, назначен в апреле 2024 года. Ему также принадлежит 51% доли, остальными 49% владеет Игорь Перов. В 2024 году выручка ООО составила 829 тыс. руб. при чистой прибыли 1 тыс. руб.

Анна Швечикова