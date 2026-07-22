Пальмовые циветты Ниша и Шанти поселились в зоопарке Екатеринбурга

В зоопарк Екатеринбурга из Новосибирска приехали две масковые пальмовые циветты — сестры Ниша и Шанти. Их имена с санскрита переводятся как «ночь» и «спокойствие», сообщили в пресс-службе зоопарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка

Сестрам скоро исполнится год, они родились 7 августа 2025 года. Циветты ведут преимущественно ночной образ жизни, поэтому днем посетители, скорее всего, увидят их отдыхающими в домиках. Наибольшую активность животные проявляют вечером, когда выходят на прогулку по вольеру.

Новых обитателей можно увидеть в комплексе вольеров «Восточные». Они поселились рядом с речными выдрами.

У циветт контрастная черно-белая «маска» на морде, длинные мускулистые хвосты и втяжные когти, помогающие лазать по деревьям. Днем они отдыхают в развилках ветвей или дуплах. Хотя они предпочитают деревья, могут проводить время и на земле. В случае опасности циветты используют необычный защитный механизм — выделяют резко пахнущий секрет. По принципу действия это похоже на защиту скунса.

Ранее в зоопарк Екатеринбурга доставили речную выдру Бэрри. Она составит пару самцу Рэю.

Полина Бабинцева