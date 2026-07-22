«Красноярсккрайгаз» требует взыскать 30 млн рублей после взрыва газа в Канске

В Канский горсуд Красноярского края поступил иск АО «Красноярсккрайгаз» к своим сотрудникам о возмещении ущерба после взрыва газа в жилом доме. Компания заявила требования в размере более 30 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Исковое заявление к производству пока не принято.

«Истец понес расходы по возмещению вреда здоровью, материального вреда имуществу. Сумма ущерба, причиненного истцу, составила более 30 млн руб., которые компания просит взыскать с виновных лиц»,— говорится в сообщении суда.

Взрыв произошел 4 августа 2023 года. В этот день, согласно материалам дела, сотрудники «Красноярсккрайгаза» ремонтировали систему газоснабжения дома №19 на улице Каландарашвили в Канске. По данным краевой прокуратуры, по регламенту все работы требовалось проводить только при отключенном газе. Однако слесарь организации не провел испытания на герметичность системы и запустил газ по левому стояку 5-го подъезда. Мастер при этом не проконтролировал качество работ и не принял участие в вводе в эксплуатацию оборудования, установило следствие. Спустя несколько минут после подачи газа произошел взрыв, в результате которого были повреждены девять квартир, 13 человек пострадали.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2024 года двух сотрудников «Красноярсккрайгаза» суд признал виновными в нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Их приговорили к одному году и полутора годам ограничения свободы соответственно.

Александра Стрелкова