В Канске взорвался бытовой газ в пятиэтажном жилом доме, есть пострадавшие

В Канске произошел хлопок бытового газа в пятиэтажном жилом доме на ул. Каландарашвили, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. В минздраве региона «Ъ-Сибирь» сообщили об 11 пострадавших, из них семь человек госпитализировано. Двое находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных – средней степени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Фото: СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

По данным СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, «хлопок произошел при выполнении работ по замене трубопровода». В ГУ МЧС уточнили, что сообщение в дежурные службы поступило в 18:00 местного времени. На место происшествия выехали силы и средства пожарно-спасательного гарнизона, полиция и медики в составе 38 человек и 14 ед.техники. Из дома эвакуировались 200 человек, включая 20 детей.

В доме, по данным спасателей, повреждены межкомнатные перегородки, окна и двери квартиры и соседних квартир. Стены дома не повреждены, уточнили в МЧС. Возникший пожар был ликвидирован в 18:15 местного времени на площади 30 кв.м. По предварительной информации пострадали девять квартир в доме.

Правоохранительными органами выясняются все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

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Оксана Павлова, Лолита Бклова