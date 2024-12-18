Двух газовщиков приговорили по делу о взрыве газа в жилом доме Канска

В Канске (Красноярский край) вынесли приговор по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме в августе 2023 года. Как сообщает Telegram-канал прокуратуры края, двух сотрудников АО «Красноярсккрайгаз» суд признал виновными в нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ) и приговорил к одному году и полутора годам ограничения свободы.

4 августа 2023 года сотрудники компании «Красноярсккрайгаз» ремонтировали систему газоснабжения дома №19 на улице Каландарашвили. Как рассказали в прокуратуре, по регламенту все работы нужно проводить только при отключенном газе. Однако слесарь предприятия не провел испытания на герметичность системы и запустил газ по левому стояку 5-го подъезда. Мастер, в свою очередь, не проконтролировал качество работ и не принял участие в вводе в эксплуатацию оборудования.

Буквально через несколько минут после подачи газа прогремел взрыв, который повредил девять квартир. Медпомощь понадобилась 13 жителям дома. Сумма ущерба составила свыше 13,5 млн руб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Илья Николаев