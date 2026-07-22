В Челябинске по проспекту Победы ограничат движение на месяц

На проспекте Победы в Челябинске ограничат движение на месяц из-за реконструкции участка теплотрассы. На определенном участке не получится проехать с 23 июля по 14 августа, сообщает пресс-служба администрации города.

С 8:00 23 июля по 20:00 14 августа закроют две полосы в западном направлении в районе дома №164.

Работы ведет ООО «Уральский комплектующий завод». После завершения реконструкции подрядчик должен привести территорию в порядок до 18 августа.