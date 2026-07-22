ISU выдал нейтральный статус еще 13 российским фигуристам

13 российских фигуристов получили нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщается на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Костылева

Фото: Александр Вильф / РИА Новости Елена Костылева

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

ISU допустил к соревнованиям одиночников Елену Костылеву, Викторию Стрельцову, Софию Дзепку, Льва Лазарева, Арсения Федотова, танцоров Марию Фефелову и Артема Валова, Дарью Дрожжину и Ивана Тельнова, а также парников Полину Шешелеву и Егора Карнаухова, Полину Сажину и Алексея Белкина.

Также стал известен состав российских фигуристов на этап юниорского Гран-при в Китае, который пройдет с 20 по 22 августа в Сиане. В качестве основных спортсменов в турнире примут участие двукратная чемпионка России Елена Костылева и победитель первенства страны Лев Лазарев. В танцах на льду выступят чемпионы страны Мария Фефелова и Артем Валов. Запасными поедут София Дзепка, Виктория Стрельцова, Арсений Федотов.

30 июня ISU разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе. Ранее организация выдала его восьми фигуристам из России.

Таисия Орлова