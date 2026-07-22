ISU выдал нейтральный статус еще 13 российским фигуристам
13 российских фигуристов получили нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщается на сайте организации.
Елена Костылева
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
ISU допустил к соревнованиям одиночников Елену Костылеву, Викторию Стрельцову, Софию Дзепку, Льва Лазарева, Арсения Федотова, танцоров Марию Фефелову и Артема Валова, Дарью Дрожжину и Ивана Тельнова, а также парников Полину Шешелеву и Егора Карнаухова, Полину Сажину и Алексея Белкина.
Также стал известен состав российских фигуристов на этап юниорского Гран-при в Китае, который пройдет с 20 по 22 августа в Сиане. В качестве основных спортсменов в турнире примут участие двукратная чемпионка России Елена Костылева и победитель первенства страны Лев Лазарев. В танцах на льду выступят чемпионы страны Мария Фефелова и Артем Валов. Запасными поедут София Дзепка, Виктория Стрельцова, Арсений Федотов.
30 июня ISU разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе. Ранее организация выдала его восьми фигуристам из России.
Международный союз конькобежцев (ISU) является одной из крупнейших спортивных федераций, которая объединяет фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек. С марта 2022 года российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований под эгидой ISU в связи с известными событиями. Это решение повлекло за собой не только спортивные ограничения для атлетов, но и финансовые потери для самой организации, которая лишилась значительных доходов от рекламы и медиаправ из России.
В декабре 2024 года ISU стал первой крупной федерацией, разрешившей российским спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе. Однако тогда этот допуск был сильно ограничен: из фигуристов нейтральный статус получили только четыре одиночника, а парники и танцоры не прошли проверку на соответствие критериям. Квалификационные соревнования к Олимпиаде-2026 позволили участвовать ряду российских спортсменов в нейтральном статусе, но с жесткими условиями, включая запрет на поддержку известных событий и связи с вооруженными силами.
Критерии нейтральности, опубликованные ISU, запрещают участие спортсменов, связанных с вооруженными силами или органами национальной безопасности РФ или Беларуси, участвовавших в боевых действиях на Украине или публично поддерживавших СВО. В случае возвращения российских юниоров на международную арену, они также смогут выступить в нейтральном статусе, но без национальной символики. Однако болельщикам также будет запрещено демонстрировать российские и белорусские флаги на олимпийских квалификационных турнирах.