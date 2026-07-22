Прокуратура требует 711 млн с подрядчика школы на 1,2 тысячи мест под Орлом

Прокуратура Орловской области направила в арбитраж иск к казенному учреждению «Орелгосзаказчик» и подмосковному ООО «АС Монтаж» в связи с провалом строительства школы на 1225 учеников в деревне Жилина. Надзор просит признать незаконным бездействие заказчика, не разорвавшего контракт с нерадивым подрядчиком в одностороннем порядке, а также взыскать с ООО 711,3 млн руб. ущерба в результате нарушения условий соглашения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «АС Монтаж» зарегистрировали в Химках в 2016 году. Фирма специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал предприятия составляет 3,5 млн руб. С марта 2025 года компанией руководит генеральный директор Дмитрий Чуркин, который также является единственным учредителем. Численность сотрудников компании снизилась с 97 человек в 2023-м до 19 человек в 2025-м. С сентября 2024-го компания состоит в реестре недобросовестных поставщиков. В отношении ООО «АС Монтаж» открыто 129 исполнительных производств на 490 млн руб. По состоянию на июнь 2026-го были вынесены решения о частичной или полной приостановке налоговыми органами операций по счетам фирмы, а также об обеспечительных мерах в отношении объектов имущества. В 2025 году выручка организации выросла на 42% по сравнению с 2024-м, достигнув 195,9 млн руб. Чистая прибыль при этом составила 3,5 млн руб.

В арбитражной картотеке указано, что исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц подал первый заместитель прокурора Орловской области Юрий Пахолков. Зарегистрирован иск был 21 июля, пока он не принят к производству, и дата заседания не назначена.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 20 июля в ходе прямого эфира в соцсетях упомянул проблемное строительство школы. Глава региона заявил, что на объекте работают всего три человека. Господин Клычков подчеркнул, что власти не намерены больше находить за подрядчика «какие-то слова и объяснения», а также сказал, что если подрядчик не хочет работать, то «он сам попросит прокуратуру позаниматься этим объектом».

ООО «АС Монтаж» получило контракт стоимостью 1,2 млрд руб. на строительство школы в деревне Жилина Неполодского сельского поселения Орловского района в апреле 2023 года. Заключению контракта предшествовало долгое разбирательство из-за неправомерного требования о складировании мусора и его вывозе на конкретный полигон. Завершить строительство первоначально планировали до ноября 2024-го.

В конце 2024 года стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении учредителя ООО «АС Монтаж» и директора подмосковного ООО «Кристал». В его основу легли материалы прокурорской проверки исполнения контракта на строительство школы. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в конце 2025-го дело ушло в суд. Фигурантов обвинили в хищении более 56 млн руб.

Денис Данилов