Песков прокомментировал увольнение Сырского с поста главкома ВСУ

В Кремле не ожидают, что смена главнокомандующего Вооруженными силами Украины изменит расстановку сил и ход боевых действий на фронте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не нам комментировать. Не думаю, что это приведет к каким-то изменениям на фронтах. Динамика там хорошо известна»,— заявил господин Песков. По его словам, ВС РФ продолжают наступление по всей ширине фронта.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с поста главкома ВСУ. Новым главкомом стал генерал-майор Михаил Драпатый, который прежде командовал Объединенными силами ВСУ.