На Алексеевском рынке в Воронеже снесли спорные объекты

Оператор Алексеевского рынка в Левобережном районе Воронежа — местное ООО «Алефъ» Фазамира Рустамова — снес все спорные строения и убрал строительный мусор. Об этом сообщило управление Федеральной службы судебных приставов по региону (УФССП). До этого компания длительное время игнорировала требования пристава — из-за этого ее деятельность даже приостанавливали на 30 суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выезд воронежских судебных приставов на Алексеевский рынок в Левобережном районе

Фото: УФССП по Воронежской области Выезд воронежских судебных приставов на Алексеевский рынок в Левобережном районе

Фото: УФССП по Воронежской области

Ранее уточнялось, что площадь незаконных построек на улице Дубровина составляет 3 тыс. кв. м. Представители УФССП выезжали на рынок, который связывают с именем известного в Воронеже бизнесмена Юсифа Халилова, более 20 раз, вынесли десятки постановлений о привлечении оператора к административной ответственности и даже возбудили в отношении директора «Алефъ» по ч. 2 ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»; до двух лет лишения свободы). Также по постановлениям пристава организация была оштрафована на 2 млн руб.

«Переломным стало решение Левобережного районного суда Воронежа о приостановлении деятельности рынка. В мае текущего года сначала все, а после данных судом уточнений только незаконные постройки под контролем приставов прекратили работу»,— уточнили в УФССП.

Уже во время приостановки деятельности должник начал демонтировать объекты. После завершения работ приставы удостоверились в выполнении всех требований и завершили исполнительное производство.

Подробнее о разбирательствах из-за земли под рынком — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова