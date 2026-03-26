В Воронеже возбудили дело из-за самовольных построек на Алексеевском рынке

Судебные приставы Левобережного районного отделения Воронежа на основании материалов прокурорской проверки возбудили дело в отношении директора местной компании о злостном неисполнении решения суда, предписывающего снос незаконных построек (ч. 2 ст. 315 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области. Название компании не раскрывается. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах региона, речь идет об операторе Алексеевского рынка — ООО «Алефъ».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе проверки прокуратура Левобережного района установила, что руководство компании не исполняет вступившее в законную силу решение суда, которое обязывает ее снести самовольные постройки площадью 3 тыс. кв. м на улице Дубровина в облцентре. Участок находится в распоряжении министерства имущественных и земельных отношений региона.

В апреле 2025 года приставы открыли исполнительное производство в отношении фирмы, поскольку та не предпринимала никаких мер по добровольному сносу объектов. Компанию и ее директора неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение решения суда, а также предупреждали об уголовной ответственности. В прокуратуре добавили, что взяли под контроль ход уголовного дела.

По данным Rusprofile, ООО «Алефъ» зарегистрировано в 2008 году в Воронеже. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Вусал Фазиль Оглы Мамедов. Контролирует компанию Фазамир Али Оглы Рустамов, которому принадлежат 65% долей общества, еще 20% владеет Иван Чеботарев, а оставшимися 15% — Магаммед Байлар Оглы Алыев. В 2025 году выручка общества составила 75 млн руб., чистая прибыль — 90 млн руб. В отношении фирмы введено 51 исполнительное производство на общую сумму 106 млн руб.

В июле 2025-го «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Воронежской области прекратил производство по иску управления имущественных и земельных отношений мэрии облцентра о взыскании 442,6 тыс. руб. с оператора Алексеевского рынка ООО «Алефъ». Суть претензий состояла во взыскании «неосновательного обогащения и процентов за пользование земельными участками» на территории рынка. Управление мэрии Воронежа отказалось от иска, так как компания погасила долг по аренде.

Ранее сообщалось, что аукцион на право аренды земельного участка на улице Дубровина в Воронеже возле Алексеевского рынка был отменен. По данным облправительства, это решение связано с тем, что «Алефъ» вновь обратился за отсрочкой исполнения решения суда, которое затрагивает указанный участок земли.

Егор Якимов