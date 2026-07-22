Лавров: никаких предложений по возобновлению черноморской инициативы не было
Никаких предложений о возобновлении Черноморской зерновой инициативы Москва не получала. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам министерского совещания Россия — АСЕАН, трансляция велась на сайте российского дипведомства.
«На вопрос о черноморской инициативе ответ короткий: никаких предложений не было», — сказал он.
По словам господина Лаврова, ООН сыграла не очень «благовидную роль» в Черноморской инициативе, она выполнялась в одностороннем порядке и в интересах Украины.
В 2022 году Россия и Украина в Стамбуле при посредничестве Турции и ООН согласовали Черноморскую инициативу. Сделка включала договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одесской области, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В июле 2023 года Россия приостановила участие в сделке. Решение не продлевать соглашение в Москве объяснили тем, что вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции — выполнена не была.
В конце прошлого года замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что время зерновой сделки «ушло». Так дипломат оценил предложение президента Турции Реджепа Эрдогана обсудить возобновление инициативы с российским президентом Владимиром Путиным.
Черноморская зерновая инициатива, также известная как зерновая сделка, была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Она состояла из двух частей: безопасный вывоз украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Россия настаивала на полном выполнении обеих частей, считая сделку пакетной.
Россия неоднократно заявляла о проблемах с реализацией российской части соглашения, в частности, о невыполнении меморандума РФ-ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Среди требований России были переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, снятие санкций с российских банков и компаний, обеспечивающих торговлю продовольствием и удобрениями, возобновление поставок запчастей для сельхозтехники, а также решение вопросов с фрахтом и страхованием российских экспортных поставок. Москва также настаивала на восстановлении работы аммиакопровода Тольятти—Одесса.
Несмотря на заявления России о невыполнении её условий, ООН и Турция предпринимали попытки возобновить зерновую сделку, предлагая новые пакеты предложений, включая разморозку активов российских компаний и переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Однако, по словам российских представителей, эти предложения не содержали достаточных гарантий. Так, Сергей Лавров отмечал, что в предложениях ООН есть лишь «обещания стараться быстрее, стараться активнее», а не конкретные гарантии.
В июле 2023 года Россия приостановила своё участие в сделке, сославшись на невыполнение её условий. Москва заявляла, что вернётся к инициативе только при получении реальных результатов, а не обещаний. Российская сторона считает, что время зерновой сделки «ушло» и ищет альтернативные маршруты поставок зерна, такие как трехстороннее соглашение с Турцией и Катаром о льготных поставках российского зерна.