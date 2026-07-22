Лавров: никаких предложений по возобновлению черноморской инициативы не было

Никаких предложений о возобновлении Черноморской зерновой инициативы Москва не получала. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам министерского совещания Россия — АСЕАН, трансляция велась на сайте российского дипведомства.

«На вопрос о черноморской инициативе ответ короткий: никаких предложений не было», — сказал он.

По словам господина Лаврова, ООН сыграла не очень «благовидную роль» в Черноморской инициативе, она выполнялась в одностороннем порядке и в интересах Украины.

В 2022 году Россия и Украина в Стамбуле при посредничестве Турции и ООН согласовали Черноморскую инициативу. Сделка включала договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одесской области, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В июле 2023 года Россия приостановила участие в сделке. Решение не продлевать соглашение в Москве объяснили тем, что вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции — выполнена не была.

В конце прошлого года замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что время зерновой сделки «ушло». Так дипломат оценил предложение президента Турции Реджепа Эрдогана обсудить возобновление инициативы с российским президентом Владимиром Путиным.