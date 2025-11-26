Замглавы МИД Рябков: время зерновой сделки ушло

В России считают, что время зерновой сделки ушло. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении обсудить возобновление черноморской зерновой инициативы с российским лидером Владимиром Путиным.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

«Зерновая сделка, время ее, видимо, все-таки скорее ушло»,— сказал замминистра в интервью агентству «РИА Новости».

Замминистра также упомянул в этом контексте Евросоюз. На объединение он возложил ответственность за «саботирование» реализации многих пониманий, которые «помогали бы выравниванию ситуации на продовольственных рынках» и «давали бы возможность странам и людям, которые в этих странах живут, особо нуждающимся в продовольствии по приемлемым ценам, получать его из России».

23 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднять вопрос о возобновлении договоренностей по зерновому коридору. Он подчеркивал, что инициативы по созданию зернового коридора были направлены на то, чтобы открыть путь к миру. Подробности об итогах обсуждений в администрациях президентов России и Турции не сообщали.

Черноморская инициатива была согласована в Стамбуле Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН в 2022 году. Сделка включала договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В июле 2023 года Россия приостановила участие в сделке. Решение не продлевать соглашение в Москве объяснили тем, что вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции — выполнена не была.

Анастасия Домбицкая