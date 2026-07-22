Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Недавно сразу несколько научных организаций выпустили исследования, посвященные физической активности. Одни назвали сидячий образ жизни новым курением, а спорт — способом избежать сотен заболеваний, с чем, к слову, ни одна таблетка не справится. Другие ученые добавили важную деталь: даже если вы тренируетесь вечером, но весь день сидите без движения, это почти так же ужасно, как если бы вы вообще ничего не делали. Дело в том, что организм чувствует, сколько времени вы провели, уткнувшись в монитор.

Это все, конечно, очень хорошо и кристально ясно. Но что делать, если после работы не остается ни времени, ни сил на регулярную физическую нагрузку? Выход, как всегда, есть. Например, уже несколько лет существует забавный тренд exercise snacks (или «спортивные перекусы»). Это очень короткие эпизоды физической активности, обычно от 30 секунд до 5 минут, которые повторяются несколько раз в сутки. Идея появилась по аналогии с пищевыми перекусами.

Вместо того чтобы, так скажем, поглотить всю норму движения в спортзале за час, человек делит ее на небольшие порции в течение дня. Например, можно подняться по лестнице на пятый этаж, ускорить темп и быстро пройтись пару минут, сделать 20 приседаний, 30 секунд берпи, 15 прыжков на месте и серию отжиманий. И главная идея таких снеков — не вспотеть как следует, а регулярно будить мышцы. Для них такие микропорции будут куда лучше ударной дозы. Да и нам попроще.

Анна Кулецкая