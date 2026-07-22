Во Франции нашли мертвым возможного сообщника Эпштейна фотографа Сиада

Во французском Коломбе найден мертвым модельный скаут и фотограф Дэниел Сиад — предполагаемый вербовщик жертв осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил Le Parisien со ссылкой на источник. По данным издания, 69-летний мужчина умер от остановки сердца в доме его знакомого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дэниел Сиад

Фото: Кадр из видео BFM TV Дэниел Сиад

Фото: Кадр из видео BFM TV

Дэниел Сиад проживал в этом доме временно, пока тот был выставлен на продажу. Соседка господина Сиада сообщила изданию, что обнаружила его мертвым на кухне. Владелец дома рассказал Le Parisien, что господин Сиад был знаком с его отцом, поэтому он решил помочь ему с временным жильем. Оба свидетеля сказали, что у Дэниела Сиада не было денег и работы. Они отказываются комментировать возможное соучастие погибшего в деле Джеффри Эпштейна. «Когда мы об этом говорили, он сказал: "Мне не за что себя винить, я невиновен, поэтому я спокоен"».

По данным Le Parisien, имя Дэниела Сиада упоминалось в опубликованных «файлах Эпштейна» более 2 тыс. раз. Как пишет France 24, Джеффри Эпштейн и Дэниел Сиад обменивались сообщениями до 2019 года, незадолго до ареста финансиста и его смерти в тюрьме. В письмах они обсуждали девушек, которых модельный скаут находил в Восточной Европе или Скандинавии. Некоторым из них было по 15-17 лет.