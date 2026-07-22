Во Франции нашли мертвым возможного сообщника Эпштейна фотографа Сиада
Во французском Коломбе найден мертвым модельный скаут и фотограф Дэниел Сиад — предполагаемый вербовщик жертв осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил Le Parisien со ссылкой на источник. По данным издания, 69-летний мужчина умер от остановки сердца в доме его знакомого.
Дэниел Сиад
Фото: Кадр из видео BFM TV
Дэниел Сиад проживал в этом доме временно, пока тот был выставлен на продажу. Соседка господина Сиада сообщила изданию, что обнаружила его мертвым на кухне. Владелец дома рассказал Le Parisien, что господин Сиад был знаком с его отцом, поэтому он решил помочь ему с временным жильем. Оба свидетеля сказали, что у Дэниела Сиада не было денег и работы. Они отказываются комментировать возможное соучастие погибшего в деле Джеффри Эпштейна. «Когда мы об этом говорили, он сказал: "Мне не за что себя винить, я невиновен, поэтому я спокоен"».
По данным Le Parisien, имя Дэниела Сиада упоминалось в опубликованных «файлах Эпштейна» более 2 тыс. раз. Как пишет France 24, Джеффри Эпштейн и Дэниел Сиад обменивались сообщениями до 2019 года, незадолго до ареста финансиста и его смерти в тюрьме. В письмах они обсуждали девушек, которых модельный скаут находил в Восточной Европе или Скандинавии. Некоторым из них было по 15-17 лет.
Дело Джеффри Эпштейна связано с обвинениями в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и растлении несовершеннолетних, что привело к его аресту в 2019 году. Эпштейн покончил с собой в тюремной камере до суда. В рамках расследования этого дела Минюст США опубликовал значительное количество документов, включая "файлы Эпштейна", которые содержат имена многих известных личностей и данные о связях финансиста, хотя не все показания и документы ФБР были обнародованы.
Банки JPMorgan и Deutsche Bank были обвинены в содействии преступной деятельности Эпштейна, поскольку продолжали обслуживать его счета, несмотря на тревожные сигналы. Оба банка выплатили сотни миллионов долларов в качестве компенсаций жертвам. Расследования продолжаются, и в разных странах, включая Великобританию и Францию, ведется поиск возможных сообщников Эпштейна.