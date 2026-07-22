Мошенники начали обманывать священников РПЦ обещаниями встречи с патриархом
Мошенники начали обманывать священников Русской православной церкви (РПЦ), заявляя о подготовке личной аудиенции с патриархом Кириллом. Об этом в соцсети сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в немецком Гетшендорфе игумен Даниил.
По словам настоятеля, мошенники связываются со священнослужителями через WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta) и сообщают, что их «срочно ждет на встречу» патриарх. После этого злоумышленники пытаются выманить деньги на организацию поездки, а также выведать смс-коды для взлома Госуслуг и банков.
Игумен рассказал, что с ним под видом управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Григория (Петрова) пытался связаться злоумышленник. «Иерархи никогда не звонят со случайных номеров в мессенджерах», — подчеркнул священнослужитель.
В 2025 году в РПЦ рассказывали о случаях мошенничества под видом сбора помощи для храмов и монастырей. Там призвали относиться к таким призывам в интернете с осторожностью.
Случаи мошенничества, связанные с Русской православной церковью (РПЦ), не являются чем-то новым. Ранее, в 2025 году, Московская епархия РПЦ уже сообщала о сборе средств для храмов и монастырей под видом мошенничества в интернете. Также, в 2024 году, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви выявил мошенников, которые собирали деньги от имени нижегородского священника Игоря Танеева, используя клон официального церковного портала.
Подобные схемы мошенничества, когда злоумышленники представляются лицами, имеющими высокий авторитет, или используют знакомые организации, демонстрируют распространенную тактику социальной инженерии, направленную на обман граждан и получение их личных данных или денег. Например, в 2023 году телефонные мошенники в Свердловской области вымогали средства, представляясь митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, призывая жертвовать деньги на съемку фильма. Были также зафиксированы случаи рассылки фейковых писем епархиям от имени патриарха Кирилла в 2024 году.
Проблема финансовых мошенничеств остается актуальной. Например, в Рязанской области и по всей России фиксируется значительное количество финансовых мошенничеств, включая те, что используют информационно-телекоммуникационные технологии. В целом по стране постоянно растет объем средств, похищенных в результате несанкционированных банковских операций, а злоумышленники адаптируют свои методы, используя новые технологии и сценарии обмана.