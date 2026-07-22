Мошенники начали обманывать священников РПЦ обещаниями встречи с патриархом

Мошенники начали обманывать священников Русской православной церкви (РПЦ), заявляя о подготовке личной аудиенции с патриархом Кириллом. Об этом в соцсети сообщил настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в немецком Гетшендорфе игумен Даниил.

По словам настоятеля, мошенники связываются со священнослужителями через WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta) и сообщают, что их «срочно ждет на встречу» патриарх. После этого злоумышленники пытаются выманить деньги на организацию поездки, а также выведать смс-коды для взлома Госуслуг и банков.

Игумен рассказал, что с ним под видом управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Григория (Петрова) пытался связаться злоумышленник. «Иерархи никогда не звонят со случайных номеров в мессенджерах», — подчеркнул священнослужитель.

В 2025 году в РПЦ рассказывали о случаях мошенничества под видом сбора помощи для храмов и монастырей. Там призвали относиться к таким призывам в интернете с осторожностью.