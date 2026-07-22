Журналистку-иноагента Марианну Беленькую приговорили к 10 месяцам колонии заочно

Судья судебного участка № 378 Пресненского района Москвы заочно приговорил к 10 месяцам колонии общего режима журналистку Марианну Беленькую (признана в России иностранным агентом). Ее признали виновной в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщили в столичном управлении прокуратуры. Также подсудимой запретили администрировать сайты на год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Дело против журналистки возбудил СКР в апреле 2026 года. Суд установил, что фигурантка опубликовала в интернете два видео без указания, что их создал иностранный агент. До этого ей вынесли два административных штрафа за нарушение порядка работы иноагента.

Марианна Беленькая (иноагент) работала политическим комментатором в «РИА Новости» с 2002 по 2007 год. До 2013 года журналистка возглавляла сайт RT Arabic, работала шеф-редактором сайта ТАСС. Также она писала статьи для Московского центра Карнеги (объявлен иноагентом и нежелательной организацией в России). С 2018 по 2024 год госпожа Беленькая (иноагент) работала обозревателем внешней политики в газете «Коммерсантъ», после чего стала корреспондентом по вопросам Ближнего Востока израильского «Первого радио». В марте 2024 года российский Минюст включил журналистку в реестр иноагентов, МВД объявило ее в розыск.

Никита Черненко