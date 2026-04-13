Против журналистки Беленькой возбудили дело об уклонении от деятельности иноагента

Уголовное дело об уклонении от деятельности иностранного агента возбуждено в отношении журналистки Марианны Беленькой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СКР по Москве.

Рассматривается вопрос об объявлении госпожи Беленькой (признана иноагентом) в розыск. По версии следствия, журналистка не представила в уполномоченный орган предусмотренную законом информацию.

Марианна Беленькая (иноагент) — российская и израильская журналистка, востоковед-арабист. С 2002 по 2007 год была политическим комментатором в «РИА Новости». В 2007-2013 годах возглавляла сайт RT Arabic, также работала шеф-редактором сайта ТАСС. Писала статьи для ТАСС, «РИА Новости», «Независимой газеты», Московского центра Карнеги (иноагент, нежелательная в РФ организация). С 2018-го по январь 2024 года была обозревателем отдела внешней политики в газете «Коммерсантъ». Затем стала корреспондентом по вопросам Ближнего Востока израильского «Первого радио». В марте 2024-го внесена в перечень иноагентов.

В марте 2025 года Марианну Беленькую (иноагент) признали виновной в нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). Ей назначили штраф в 45 тыс. руб.