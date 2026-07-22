Росавиация подтвердила снижение до 4900 м предельной высоты полетов у Москвы

Составлено ИИ-Ассистентъ

Введение ограничений на полеты для обеспечения безопасности является типичной практикой Росавиации. За последние несколько лет временно прекращали прием и выпуск самолетов аэропорты Москвы (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский), а также ряда других российских регионов, включая Пензу, Саратов, Нижний Новгород, Волгоград, Самару, Ярославль, Калугу, Тамбов, Геленджик, Краснодар, Сочи, Казань, Нижнекамск, Ульяновск, Ижевск, Екатеринбург, Пермь и Владикавказ.

Зачастую ограничения вводились на фоне угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Например, в феврале 2026 года в московских аэропортах временно прекращались полеты во время налета беспилотников на Москву. В январе 2025 года работа аэропорта Казани ограничивалась из-за опасности атаки БПЛА. Аналогичные меры принимались в аэропортах Пензы и Саратова в апреле 2026 года, а также в сентябре 2025 года в аэропортах Жуковский, Псков, Туношна (Ярославль), Грабцево (Калуга) и Курумоч (Самара).

Росавиация неоднократно подчеркивала, что все эти меры, включая временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, направлены исключительно на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Цель таких действий — предотвратить инциденты и защитить гражданскую авиацию от потенциальных угроз.