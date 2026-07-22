Российские ватерполистки вышли в полуфинал Кубка мира

Женская сборная России по водному поло победила команду Нидерландов в четвертьфинале Кубка мира. Турнир проходит в Сиднее.

Встреча завершилась со счетом 11:6. Следующие соперницы россиянок определятся в матче между командами Испании и Венгрии. В другой половине сетки в полуфинал пробилась сборная США. За выход в финал американки поспорят с австралийками или итальянками.

Три лучшие сборные по итогам Кубка мира отберутся на мировое первенство 2027 года. Турнир завершится 26 июля. Российские ватерполистки участвуют в нем с национальной символикой.

Таисия Орлова