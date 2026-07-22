Аудитория ЧМ-2026 на «Кинопоиске» превысила 8,7 млн подписчиков «Яндекс Плюса»
Завершившийся чемпионат мира по футболу стал самым популярным событием в истории спортивного раздела на «Кинопоиске». Аудитория турнира, смотревшая матчи в прямом эфире и в записи, превысила 8,7 млн подписчиков «Яндекс Плюса».
Трансляция матчей в России прошла в рамках соглашения с «Матч ТВ». Федеральный канал показал 69 игр. 35 встреч, в том числе один из полуфиналов и матч за 3-е место, эксклюзивно транслировались на «Кинопоиске».
За финалом, в котором сборная Испании в дополнительное время победила команду Аргентины со счетом 1:0, следили более 4,5 млн подписчиков «Плюса». Отмечается, что фактическая аудитория трансляций на «Кинопоиске» превышает число пользователей, поскольку к одной подписке можно подключить дополнительно до трех аккаунтов.
Помимо решающей встречи в топ-5 самых просматриваемых игр вошли:
- Франция—Испания (полуфинал) — 3,7 млн;
- Англия—Аргентина (полуфинал) — 3,3 млн;
- Франция—Англия (матч за 3-е место) — 2,7 млн;
- Франция—Марокко (четвертьфинал) — 2,5 млн.
«Чемпионат мира стал для нас знаковым событием, который подтвердил, что современный болельщик ждёт не просто трансляции матчей, а полноценного интерактивного опыта. Мы обеспечили высокое и стабильное качество трансляций и предложили подписчикам ''Плюса'' дополнительные функции»,— отметил Артем Потапов, руководитель «Спорта» в персональных сервисах «Яндекса».
Чемпионат мира по футболу 2026 года, о котором говорится в новости, проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в мировом первенстве принимают участие 48 команд вместо 32, что было частью масштабной реформы. Для России отборочный турнир к этому Чемпионату мира прошел без участия национальной сборной. Финальный матч турнира состоится 19 июля на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси, а матч за третье место также пройдет 18 июля.
Трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2026 года в России осуществлялись благодаря соглашению между «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатром «Кинопоиск». «Кинопоиск» эксклюзивно показал 35 встреч, включая 24 игры группового этапа и 11 матчей плей-офф, а полный пакет игр доступен подписчикам «Яндекс Плюс». «Матч ТВ» ранее приобрел права на трансляцию турнира, и в целом количество заявок на билеты от болельщиков со всего мира превысило 500 миллионов, установив новый рекорд спроса.