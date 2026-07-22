В Великобритании решили досрочно освободить 2,5 тыс. преступников

Власти Великобритании приняли решение досрочно освободить около 2,5 тыс. заключенных в связи с критической переполненностью пенитенциарных учреждений, где места заняты почти на 99%, сообщает издание Daily Star.

Согласно новым правилам, часть осужденных за тяжкие преступления, включая более 100 лиц, осужденных за изнасилования, могут быть выпущены после отбытия половины назначенного срока, тогда как ранее для этого нужно было отбыть не менее двух третей наказания. Первые освобождения ожидаются с сентября.

Министерство юстиции уже направило около 9 тыс. уведомлений потерпевшим, предупреждая о возможном досрочном освобождении преступников. Премьер-министр Энди Бернем, по информации издания, стремится исключить из программы насильников и лиц, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних. В ведомстве подчеркнули, что суды не включат в инициативу заключенных, признанных особо опасными.