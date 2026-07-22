В Великобритании решили досрочно освободить 2,5 тыс. преступников
Власти Великобритании приняли решение досрочно освободить около 2,5 тыс. заключенных в связи с критической переполненностью пенитенциарных учреждений, где места заняты почти на 99%, сообщает издание Daily Star.
Согласно новым правилам, часть осужденных за тяжкие преступления, включая более 100 лиц, осужденных за изнасилования, могут быть выпущены после отбытия половины назначенного срока, тогда как ранее для этого нужно было отбыть не менее двух третей наказания. Первые освобождения ожидаются с сентября.
Министерство юстиции уже направило около 9 тыс. уведомлений потерпевшим, предупреждая о возможном досрочном освобождении преступников. Премьер-министр Энди Бернем, по информации издания, стремится исключить из программы насильников и лиц, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних. В ведомстве подчеркнули, что суды не включат в инициативу заключенных, признанных особо опасными.
Проблема переполненности тюрем в Великобритании носит системный характер и привела к тому, что страна занимает первое место среди стран Евросоюза по числу заключенных. В середине сентября 2024 года Британия уже проводила масштабное досрочное освобождение 1700 человек. До этого, в августе того же года, Минюст Британии объявил об операции «Ранний рассвет», в рамках которой арестованных временно содержали в полицейских участках, пока не освободятся места в тюрьмах. В конце августа 2024 года министр юстиции Эстонии Лииса Пакоста даже предложила размещать британских заключенных в эстонских тюрьмах, предполагая, что аренда мест может стоить около 25 млн фунтов стерлингов. Аналогичные переговоры Великобритания вела со Швецией.
Помимо досрочного освобождения, британские власти предпринимали и другие меры для борьбы с проблемой. В 2025 году британское правительство расширило действие программы «Депортируй сейчас, апеллируй потом» на граждан 23 стран, которая предусматривает немедленную депортацию осужденных иностранных преступников. Эта мера также направлена на высвобождение мест в переполненных британских тюрьмах. В феврале 2026 года заместитель премьер-министра и министр юстиции Великобритании Дэвид Лэмми заявил о планах строительства тюрем сверхстрогого режима по американскому образцу для особо опасных преступников в Англии и Уэльсе, а также о внесении законопроекта, запрещающего использование законов о правах человека для обжалования условий заключения.