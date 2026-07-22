Жителя Челябинска будут судить за наезд на мальчика на переходе в День Победы

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем травмирование мальчика на пешеходном переходе (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, авария произошла вечером 9 мая этого года. Пьяный горожанин за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti, не имея страхового полиса ОСАГО, сбил 13-летнего мальчика в поселке Новосинеглазово. Ребенок пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП школьник получил тяжелые травмы. После поступления в больницу его ввели в искусственную кому. На данный момент мальчика наблюдают логопед и психолог.

Родители потерпевшего заявили иск о взыскании с обвиняемого 8,5 млн руб. в счет компенсации причиненного морального вреда. На имущество и денежные средства фигуранта наложен арест. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска