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Суд не отпустил бывшего гендиректора «Аэрофлота» из СИЗО

Апелляционная инстанция Московского городского суда не стала удовлетворять жалобу защиты бывшего гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова.

Бывший гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов

Бывший гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Бывший гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В жалобе адвокат Марина Чижова указывала, что у ее клиента есть онкологическое заболевание, которое препятствует содержанию под стражей. Она отметила, что в день задержания, 19 июня, у него была запланирована операция.

По данным «Ъ», 60-летний Михаил Полубояринов был задержан после допроса в следственной части Главного следственного управления Главного управления МВД России по Москве. Туда он был вызван в качестве подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), при санации Связь-банка и банка «Глобэкс». Соответствующее уголовное дело столичная полиция возбудила 27 апреля 2026 года. Его первым фигурантом уже на следующий день стал член совета директоров АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов. Как и у Михаила Полубояринова, после допроса его статус изменился с подозреваемого на обвиняемого.

Ефим Брянцев

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