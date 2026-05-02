Зампред ВЭБа Артем Довлатов отправлен под домашний арест

Столичный суд отправил под домашний арест члена совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» и зампреда госкорпорации ВЭБ.РФ Артема Довлатова. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники. По их данным, Довлатову предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следственные действия в отношении Артема Довлатова велись 27 апреля, уточнили собеседники издания. Суд отправил топ-менеджера под домашний арест по ходатайству МВД на два месяца. Решение суда вступит в силу 5 мая. Один из источников РБК сообщил, уголовное дело возбуждено по факту событий 2016 года. По части 3 статьи 285 УК грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Артем Довлатов окончил Государственный университет управления. Работал в ведущих российских компаниях: «Аэрофлот», «Силовые машины», занимал руководящие должности в банке ВТБ и Сбербанке. С 2006 года по 2009 год он работал вице-президентом представительства «ПиБиЭн Компани». С 2012-го по 2016 год — старший управляющий директор, директор управления координации международного развития Сбербанка.

В марте 2016 года Довлатов пришел в ВЭБ.РФ. С июня 2018 года он занимал должность исполняющего обязанности генерального директора ВЭБ-лизинг. С декабря 2020 года работает заместителем председателя ВЭБ.РФ.