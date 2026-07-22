Артамонов стал самым богатым губернатором среди кандидатов в Госдуму от «ЕР»
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов стал самым богатым среди глав регионов, претендующих на место в Госдуме от «Единой России» («ЕР») и отчитавшихся о своих доходах. За 2025 год он заработал 168,6 млн руб. Это следует из опубликованных на сайте Центризбиркома деклараций, сообщает «Ъ».
Губернатор Игорь Артамонов до прихода в Липецкую область работал топ-менеджером Сбербанка
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Среди источников дохода господина Артамонова указываются зарплата и доход от ценных бумаг (акции Сбербанка и облигации Минфина). Также уточняется, что губернатор владеет автомобилями Porsche Panamera 4S и BMW X5 xDrive 40D.
Всего о своем благосостоянии отчитались 56 губернаторов и 220 депутатов Госдумы. Самым богатым кандидатом среди единороссов стал совладелец НОВАТЭКа Леонид Симановский, который заработал за 2025 год 5,96 млрд руб. и 17,5 млрд руб. сохранил на банковских счетах. На втором и третьем местах — депутат Госсовета Татарстана, гендиректор холдинговой компании «Ак Барс» Иван Егоров (673,9 млн руб.) и вице-премьер, бывший глава «Аэрофлота» Виталий Савельев (477,5 млн).
В десятку самых богатых кандидатов вошел и спикер Госдумы Вячеслав Володин, чей доход в прошлом году составил 257,8 млн руб. В качестве источников дохода он указал зарплату и доход от вкладов (на счетах у спикера 956 млн руб., ценными бумагами он не владеет).
Игорь Артамонов возглавляет региональную группу кандидатов в депутаты Госдумы от «ЕР». Вторую строчку занял сенатор от региона Максим Кавджарадзе, третью — бывший вице-губернатор области Николай Тагинцев, четвертую — спикер облсовета Владимир Сериков.
Подробнее о разделении единороссов из макрорегиона на региональные группы кандидатов в Госдуму — в публикации «Ъ-Черноземье».