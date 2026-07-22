Артамонов стал самым богатым губернатором среди кандидатов в Госдуму от «ЕР»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов стал самым богатым среди глав регионов, претендующих на место в Госдуме от «Единой России» («ЕР») и отчитавшихся о своих доходах. За 2025 год он заработал 168,6 млн руб. Это следует из опубликованных на сайте Центризбиркома деклараций, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Игорь Артамонов до прихода в Липецкую область работал топ-менеджером Сбербанка

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Губернатор Игорь Артамонов до прихода в Липецкую область работал топ-менеджером Сбербанка

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Среди источников дохода господина Артамонова указываются зарплата и доход от ценных бумаг (акции Сбербанка и облигации Минфина). Также уточняется, что губернатор владеет автомобилями Porsche Panamera 4S и BMW X5 xDrive 40D.

Всего о своем благосостоянии отчитались 56 губернаторов и 220 депутатов Госдумы. Самым богатым кандидатом среди единороссов стал совладелец НОВАТЭКа Леонид Симановский, который заработал за 2025 год 5,96 млрд руб. и 17,5 млрд руб. сохранил на банковских счетах. На втором и третьем местах — депутат Госсовета Татарстана, гендиректор холдинговой компании «Ак Барс» Иван Егоров (673,9 млн руб.) и вице-премьер, бывший глава «Аэрофлота» Виталий Савельев (477,5 млн).

В десятку самых богатых кандидатов вошел и спикер Госдумы Вячеслав Володин, чей доход в прошлом году составил 257,8 млн руб. В качестве источников дохода он указал зарплату и доход от вкладов (на счетах у спикера 956 млн руб., ценными бумагами он не владеет).

Игорь Артамонов возглавляет региональную группу кандидатов в депутаты Госдумы от «ЕР». Вторую строчку занял сенатор от региона Максим Кавджарадзе, третью — бывший вице-губернатор области Николай Тагинцев, четвертую — спикер облсовета Владимир Сериков.

Подробнее о разделении единороссов из макрорегиона на региональные группы кандидатов в Госдуму — в публикации «Ъ-Черноземье».