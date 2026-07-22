Челябинца подозревают в фиктивной прописке 56 иностранцев

Отдел полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску возбудил уголовные дела в отношении местного жителя. Его подозревают в фиктивной постановке на учет 56 иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным МВД, горожанин 14 раз регистрировал мигрантов в своей квартире на улице Марченко, прописав там 56 человек. При этом иностранцы на самом деле не проживали по адресу. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры. Все мигранты сняты с учета. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Виталина Ярховска