Умер бывший директор нацпарка «Таганай»

На 58-м году жизни скончался бывший директор национального парка «Таганай» Сергей Братухин. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Сергей Братухин возглавлял нацпарк с 1999 по 2010 год. Под его руководством была разработана первая стратегия развития учреждения, позволяющая сохранять природные комплексы Южного Урала, и началось системное обустройство туристической инфраструктуры. В 2005 году господин Братухин успешно защитил кандидатскую диссертацию. Он стажировался в ведущих национальных парках России и Европы.

Виталина Ярховска