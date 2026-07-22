Nike сократил онлайн-дистрибуцию в Китае

Американский спортивный производитель Nike объявил о кардинальной реорганизации цифровых продаж в Китае, одном из своих важнейших рынков. Об этом сообщает The Financial Times. С января 2027 года компания сосредоточит онлайн-торговлю только на собственном сайте и приложении, а также на крупных платформах Tmall, JD.com и Douyin.

Прежняя стратегия Nike в Китае предполагала присутствие марки в более чем 1000 онлайн-магазинов. Многие из них управлялись местными розничными партнерами.

Вице-президент Nike Кэти Спаркс отметила, что присутствие компании в Китае стало «слишком разрозненным». По ее словам, некоторые решения не обеспечили ожидаемого роста. Однако в Nike подчеркивают, что не отказываются от сотрудничества с партнерами. Инвестиции в физические магазины и взаимодействие с избранными мультибрендовыми сетями продолжатся, а розничные партнеры останутся ключевым элементом стратегии.

Nike сокращает производство в Китае из-за спада продаж. Однако аналитики BNP Paribas считают решение сократить онлайн-дистрибуцию Nike в Китае ошибкой. По их мнению, это «освободит полки» для конкурентов, включая On, Hoka, Salomon и Adidas. Конкурент Nike Li Ning недавно подписал контракт со звездой НБА Стефеном Карри, а компания Anta приобрела долю в Puma и владеет крупным пакетом Amer Sports, которому принадлежат Salomon и Arc’teryx.

Екатерина Наумова