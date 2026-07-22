Росавиация снизила до 4900 м предельную высоту полетов у Москвы из-за атак БПЛА
Росавиация снизила предельную высоту полета гражданских самолетов в Московском узловом диспетчерском районе до эшелона 160 (4900 м), а также запретила транзитные пролеты авиакомпаний. Соответствующий NOTAM действовал с 11 июля по 12 августа, однако источники «Ъ» ожидают его продления.
Меры приняты для снижения интенсивности полетов вокруг столицы и ускорения посадки воздушных судов в случае угрозы безопасности. Корректировка маршрутов привела к увеличению времени в пути на рейс от 5 до 30 минут, что вызвало рост расходов на топливо. Эксперты отмечают риски столкновения с птицами при длительном полете на низких эшелонах.
Отраслевые аналитики считают, что ограничения сохранятся до завершения военных действий и могут быть распространены на другие регионы России.
Подробнее — в материале «Ъ» «Всё ниже, и ниже, и ниже».
Росавиация неоднократно вводила временные ограничения на работу московских аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский из-за атак беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Эти ограничения подразумевали временную приостановку приема и выпуска самолетов, а также перенаправление рейсов на запасные аэродромы.
Подобные ограничения связаны с повышенным риском атак БПЛА не только на столицу, но и на другие российские регионы. Росавиация и Минобороны регулярно сообщали о сбитых вблизи Москвы и над регионами беспилотниках. В целом, ООН выразила обеспокоенность безопасностью гражданского населения в связи с такими атаками на российскую гражданскую инфраструктуру. Подобные события происходят не только в Москве, но и в других регионах России, где аэропорты также приостанавливали работу из-за угрозы БПЛА.