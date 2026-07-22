Росавиация снизила до 4900 м предельную высоту полетов у Москвы из-за атак БПЛА

Росавиация снизила предельную высоту полета гражданских самолетов в Московском узловом диспетчерском районе до эшелона 160 (4900 м), а также запретила транзитные пролеты авиакомпаний. Соответствующий NOTAM действовал с 11 июля по 12 августа, однако источники «Ъ» ожидают его продления.

Меры приняты для снижения интенсивности полетов вокруг столицы и ускорения посадки воздушных судов в случае угрозы безопасности. Корректировка маршрутов привела к увеличению времени в пути на рейс от 5 до 30 минут, что вызвало рост расходов на топливо. Эксперты отмечают риски столкновения с птицами при длительном полете на низких эшелонах.

Отраслевые аналитики считают, что ограничения сохранятся до завершения военных действий и могут быть распространены на другие регионы России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Всё ниже, и ниже, и ниже».