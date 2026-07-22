В Краснодаре призвали использовать респираторы после атаки БПЛА на Wildberries
Жителям Краснодара рекомендуется носить на улице маски и респираторы, чтобы защитить органы дыхания от последствий пожара. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Гражданам посоветовали реже выходить на улицу, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, промывать нос, глаза и горло, больше пить, отказаться от линз в пользу очков.
«В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу»,— добавила пресс-служба ведомства.
В ночь на 22 июля беспилотники атаковали склад Wildberries в Краснодаре. По последним данным, пострадали 10 человек. Пожар тушат 105 спасателей и 40 единиц техники, а также вертолет. Также атаке подвергся склад маркетплейса в ставропольском Невинномысске. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.
Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. В результате этих атак происходят пожары на промышленных объектах, таких как нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы, а также повреждения жилых домов и инфраструктуры. Например, в ночь на 30 августа 2025 года обломки беспилотника упали на Краснодарский нефтеперерабатывающий завод, где повредили технологическую установку и вызвали пожар. Также были зафиксированы повреждения окон в близлежащих домах.
Похожие инциденты фиксировались и в других районах края, включая Темрюкский, Афипский, Каневский, а также в Новороссийске и Белореченском районе. Атаки затрагивали морские терминалы, нефтебазы и предприятия, часто приводя к возгораниям и повреждениям. В некоторых случаях СКР возбуждал уголовные дела по статье о теракте, как это было после ночной атаки беспилотников на Ростовскую область и Краснодарский край в ноябре 2025 года, когда пострадали жители и получили повреждения гражданские объекты.
Власти регулярно призывают жителей к осторожности, рекомендуя не публиковать фото и видео работы ПВО, а также немедленно укрываться в безопасных местах во время угрозы атак. Меры предосторожности, такие как переход на удаленную работу, временные ограничения на движение и эвакуация, также применяются в зависимости от масштаба инцидента. Власти города Краснодара оказывают помощь жителям, чье имущество пострадало в результате атак, например, восстанавливая окна и кровлю зданий.