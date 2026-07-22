В Краснодаре призвали использовать респираторы после атаки БПЛА на Wildberries

Жителям Краснодара рекомендуется носить на улице маски и респираторы, чтобы защитить органы дыхания от последствий пожара. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Гражданам посоветовали реже выходить на улицу, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, промывать нос, глаза и горло, больше пить, отказаться от линз в пользу очков.

«В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу»,— добавила пресс-служба ведомства.

В ночь на 22 июля беспилотники атаковали склад Wildberries в Краснодаре. По последним данным, пострадали 10 человек. Пожар тушат 105 спасателей и 40 единиц техники, а также вертолет. Также атаке подвергся склад маркетплейса в ставропольском Невинномысске. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.