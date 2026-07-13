МИД РФ заявил послу об участии ФРГ в операциях против России
МИД России заявил послу Германии в России Александру Ламбсдорфу о «недопустимости набирающей обороты поддержки» Украины и указал на пропагандистскую антироссийскую риторику. Ведомство также заявило об участии Берлина в террористических ударах Украины по российской гражданской инфраструктуре.
Александр Ламбсдорфф
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Заявлено об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре в России»,— говорится в сообщении российского МИДа. «В ходе встречи указали послу, что сползание информационно-коммуникационной работы немецкого агитпропа в стилистику худших практик нацистской пропаганды безнравственно и вызывает исторически обусловленное отторжение и возмущение самых широких слоев населения в нашей стране»,— уточнило ведомство.
В разговоре с послом МИД также назвал неприемлемыми попытки Германии «указывать третьим странам, включая официальных представителей КНР, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией».
МИД также уточнил, что Александр Ламбсдорф вскоре вернется в Германию на автомобиле. По утверждению ведомства, тем самым он дезавуировал публикацию дипмиссии ФРГ о проблемах с топливом в Москве.
13 июля МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева. Поводом стали обвинения стран ЕС в адрес России в кибератаках против европейских стран и Украины.
Заявление МИД РФ послу Германии Александру Ламбсдорфу об участии Берлина в «террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре в России» и «недопустимости набирающей обороты поддержки» Украины, а также критике «антироссийской риторики» и «агитпропа» является продолжением серии аналогичных демаршей и взаимных обвинений между странами. Ранее, 11 июня 2026 года, послы Великобритании, Германии и Франции уже покидали МИД России после встречи с замминистра иностранных дел Михаилом Галузиным, где обсуждались подходы России к урегулированию конфликта на Украине и «деструктивная политика» этих стран, нацеленная на продолжение боевых действий. В мае 2026 года МИД Германии также вызывал посла России Сергея Нечаева из-за ударов российской армии по объектам на Украине. Дипломат, в свою очередь, выразил разочарование, что Берлин «не нашел слов сочувствия жертвам» атаки ВСУ по Старобельску в ЛНР.