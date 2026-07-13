МИД РФ заявил послу об участии ФРГ в операциях против России

МИД России заявил послу Германии в России Александру Ламбсдорфу о «недопустимости набирающей обороты поддержки» Украины и указал на пропагандистскую антироссийскую риторику. Ведомство также заявило об участии Берлина в террористических ударах Украины по российской гражданской инфраструктуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ламбсдорфф

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Ламбсдорфф

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Заявлено об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре в России»,— говорится в сообщении российского МИДа. «В ходе встречи указали послу, что сползание информационно-коммуникационной работы немецкого агитпропа в стилистику худших практик нацистской пропаганды безнравственно и вызывает исторически обусловленное отторжение и возмущение самых широких слоев населения в нашей стране»,— уточнило ведомство.

В разговоре с послом МИД также назвал неприемлемыми попытки Германии «указывать третьим странам, включая официальных представителей КНР, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией».

МИД также уточнил, что Александр Ламбсдорф вскоре вернется в Германию на автомобиле. По утверждению ведомства, тем самым он дезавуировал публикацию дипмиссии ФРГ о проблемах с топливом в Москве.

13 июля МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева. Поводом стали обвинения стран ЕС в адрес России в кибератаках против европейских стран и Украины.

Лусине Баласян