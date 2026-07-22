Новый премьер Молдавии Тофан рассказал о своем румынском гражданстве

Новый премьер-министр Молдавии Василий Тофан сообщил, что, помимо молдавского гражданства, у него есть гражданство соседней страны — Румынии. Об этом премьер рассказал во время выступления в прямом эфире молдавского телеканала PRO TV.

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Фото: Vladislav Culiomza / Reuters Василий Тофан

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

«Как у всякого добропорядочного молдаванина, у меня два гражданства — Молдавии и Румынии»,— сказал господин Тофан (цитата по ТАСС). Он добавил, что долгое время жили работал на Украине.

Гражданство Румынии имеют и другие представители руководства Молдавии. Среди них — президент Молдавии Майя Санду, глава молдавского МИДа Михай Попшой, глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце и другие. Многие члены руководства республики поддерживают объединение Молдавии с Румынией. Госпожа Санду отмечала, что такая инициатива ускорила бы вступление Молдавии в Евросоюз.

Парламент Молдавии 21 июля поддержал назначение Василия Тофана на пост премьера. Кандидатуру выдвинула президент Майя Санду вскоре после отставки предыдущего главы правительства Александра Мунтяна. Оппозиция при этом раскритиковала программу нового премьера за отсутствие конкретики и множество популистских обещаний.

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