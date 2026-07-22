Молдавия получила собственного Хавьера Милея

Парламент Молдавии 21 июля поддержал назначение нового премьер-министра Василия Тофана и предложенный им состав правительства, который, впрочем, почти не отличается от предыдущего. Его кандидатуру выдвинула президент Майя Санду вскоре после отставки предыдущего главы правительства Александра Мунтяна. Оппозиция при этом раскритиковала программу нового премьера за отсутствие конкретики и множество популистских обещаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Тофан

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters Василий Тофан

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Политическая турбулентность в Молдавии усилилась с начала июля, когда Александр Мунтяну, занимающий пост премьера менее года, объявил об отставке, пояснив это невозможностью исполнять свои обязанности «в соответствии со своими принципами и убеждениями». Оппозиция связала произошедшее с нежеланием Майи Санду бороться с коррупцией и неверным курсом правительства. На этом фоне многие политические силы страны стали все громче настаивать на проведении досрочных выборов, отказавшись от консультаций с президентом по поводу выдвижения кандидата в новые премьеры.

В итоге по рекомендации правящей партии «Действие и солидарность» Майя Санду предложила назначить главой правительства Василия Тофана — 44-летнего бизнесмена, члена фонда Horizon Capital, который инвестирует средства преимущественно в Молдавии и на Украине. Год назад Тофан учредил общественное движение «Европа-2028», в которое вошли 28 влиятельных бизнесменов с целью поддержки интеграции Молдавии в Евросоюз и ускорения роста экономики страны.

Именно это — вступление Молдавии в ЕС и восстановление экономики — Майя Санду назвала главными целями следующего главы правительства.

Тофан заверил, что справится с этим. «Я — профессиональный игрок. Хочу создать профессиональную команду, чтобы сделать жизнь молдаван лучше и привести страну в Европейский союз как можно быстрее»,— заявил бизнесмен незадолго до голосования по своей кандидатуре в парламенте. При этом любопытно, что состав нового правительства практически не изменился. Из 16 министров заменят лишь 4: глав Минфина, Минкульта, Минсельхоза и Минздрава.

21 июля 53 депутата от «Действия и солидарности» проголосовали за утверждение Василия Тофана премьер-министром и утвердили новое правительство с ним во главе. В тот же день глава молдавского правительства представил свою программу под названием «Европейская экономика, эффективное государство» в парламенте. Главной задачей документа названо завершение переговоров о вступлении Молдавии в ЕС до конца 2028 года, а к концу этого года — открытие всех переговорных кластеров (пока открыты два из шести).

Он пообещал «сосредоточиться на восстановлении и укреплении оптимизма предпринимателей», чтобы они хотели инвестировать в экономику страны. Либерализации экономики Тофан планирует добиться в том числе за счет упрощения правил налогообложения.

Что касается политики безопасности, кандидат в премьеры предложил инвестировать в ПВО, беспилотные системы, связь и обеспечение защиты от кибератак.

Среди прочего он предложил внедрить современные технологии в работу пограничных служб на 60% вместо нынешних 25% к 2029 году.

Он затронул и тему Приднестровья, предложив расширить доступ жителей региона к молдавским госуслугам, продолжить создание фонда конвергенции, предполагающего сбор налогов с предприятий региона для развития социальных проектов.

Руководство Приднестровья, правда, сочло этот механизм изъятием средств у местного бизнеса.

В программе также есть обещание постепенно снизить дефицит бюджета как минимум до 2% ВВП (в бюджете 2026 года он заложен на уровне 5,5%), увеличить уровень занятости населения, повысить зарплаты, реформировать систему образования и здравоохранения, запустить новые линии электропередачи для обеспечения стабильного энергоснабжения.

Оппозиция программу кандидата раскритиковала, сочтя ее во многом популистской. «147 страниц художественной литературы вместо правительственной программы. За красивыми лозунгами о европейской интеграции скрываются цифры и детали текста, демонстрирующие жестокую реальность — полный административный провал»,— заявил, к примеру, мэр Кишинева, лидер оппозиционной партии «Движение национальной альтернативы» Ион Чебан.

В условиях серьезной конфронтации между оппозицией и Майей Санду, которая к тому же недавно оказалась замешана в коррупционном скандале, на пост премьера ей был необходим лояльный человек.

Василий Тофан с его проевропейскими взглядами стал для нее отличным кандидатом для реализации обещаний, которые она сама щедро раздала своему электорату.

С другой стороны, задача восстановления экономики потребует от нового главы правительства серьезных и скорее непопулярных мер. С ушедшим в отставку Александром Мунтяну у Санду были разногласия по поводу налоговой реформы. Тем временем Василий Тофан и вовсе говорил, что Молдавия нуждается в «молдавском Милее», имея в виду президента Аргентины Хавьера Милея, который придерживается политики жесткой экономии.

«Этот гипотетический Милей был бы наивен или безумен, если бы взял на себя это бремя, не будучи с самого начала уверенным в том, что существует единое мнение о том, что нужно делать. Не набор лозунгов — дороги, школы, социальное обеспечение — а конкретные меры, включая и особенно необходимые, но непопулярные»,— говорил еще до выдвижения в кандидаты Василий Тофан. Теперь ему самому придется стать тем самым «гипотетическим Милеем» для реализации серьезных экономических реформ.

Лусине Баласян