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В Челябинске в аварии пострадала девочка на электросамокате

После столкновения с автомобилем в Челябинске пострадала девочка, управлявшая электросамокатом. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, авария произошла днем 21 июля. На улице 40-летия Победы 64-летний водитель Mitsubishi сбил электросамокат, которым управляла 11-летняя девочка. Она пересекала регулируемый пешеходный переход вместе с пассажиром. В результате ДТП ребенок получил травмы.

Виталина Ярховска

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