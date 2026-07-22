В Челябинске в аварии пострадала девочка на электросамокате

После столкновения с автомобилем в Челябинске пострадала девочка, управлявшая электросамокатом. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, авария произошла днем 21 июля. На улице 40-летия Победы 64-летний водитель Mitsubishi сбил электросамокат, которым управляла 11-летняя девочка. Она пересекала регулируемый пешеходный переход вместе с пассажиром. В результате ДТП ребенок получил травмы.

Виталина Ярховска