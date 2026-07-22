Челябинская область попала в топ-10 регионов по объему выдачи льготной ипотеки

В июне 2026 года жителям Челябинской области выдали льготных ипотечных кредитов на 5,9 млрд руб. Регион занял 10-е место среди субъектов России по этому показателю, сообщает Объединенное кредитное бюро.

За месяц объем выдачи субсидированной ипотеки на Южном Урале вырос на 69% — в мае показатель составлял лишь 3,5 млрд руб. Число одобренных займов на квартиру увеличилось на 68%, с 676 кредитов до 1,1 тыс. Доля объема выданных льготных ипотек от всех кредитов на жилье достигла 59%, количества — 41%.

В топ-5 регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в июне вошли Москва (35,5 млрд руб.), Московская область (24,7 млрд руб.), Санкт-Петербург (20,2 млрд руб.), а также республики Татарстан (11,2 млрд руб.) и Башкортостан (11 млрд руб.).

Виталина Ярховска