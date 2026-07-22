Затопление теплотрасс в Шадринске грозит остановкой центральной котельной

Специалисты «Шадринских тепловых сетей» (ШТС) просят городские службы и мэрию предпринять все необходимые меры из-за постоянного затопления теплотрасс канализационными водами. Зимой это может привести к остановке центральной котельной, и без тепла и горячей воды останутся около 350 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба предприятия.

В ШТС отмечают, что проблема с повсеместным нахождением сетей в агрессивной среде — канализационных водах — начала усугубляться с 2022 года. Компания неоднократно обращалась в администрацию и муниципальное предприятие «Водоканал», однако это не помогло. Субсидирования на капитальный ремонт нет, организация вынуждена реконструировать одни и те же участки теплотрасс.

«В настоящее время положение достигло критического уровня, и существует реальная угроза аварии в зимний период с серьезными последствиями для жителей города»,— прокомментировал директор «Шадринских тепловых сетей» ПАО «Курганская генерирующая компания» Сергей Чекалкин.

Особенно специалистов беспокоит положение основной магистральной тепловой сети по улице Февральской. Если зимой на этом отрезке возникнет дефект, остановится центральная котельная. Это повлечет за собой отключение тепла и горячей воды в 350 многоквартирных домах, а также в 47 социальных учреждениях Шадринска. Кроме того, в зоне повышенного риска находятся тепловые сети на улицах Орджоникидзе, Спартака, Гагарина, Карла Либкнехта, Комсомольской, Розы Люксембург, Свердлова и Советской. В пресс-службе ШТС подчеркивают, что без кардинального решения проблемы невозможно гарантировать стабильное прохождение отопительного периода.

Виталина Ярховска