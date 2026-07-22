Приставы Челябинской области за полгода взыскали 13 млрд рублей

За январь — июнь 2026 года сотрудники ГУФССП России по Челябинской области по 2,1 млн исполнительных производств взыскали 13,3 млрд руб. с местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее число исполнительных производств было возбуждено по судебным решениям в пользу кредитных организаций — около 743 тыс. В топ-3 также попали взыскания в пользу предприятий ЖКХ и топливно-энергетического комплекса (383,5 тыс.) и штрафы специально уполномоченных органов (290,7 тыс.), в том числе по постановлениям ГИБДД (235 тыс.). В консолидированный бюджет РФ из 13 млрд руб. перечислено около 1,8 млрд руб.

Благодаря возможности обратить взыскание на имущество должников, если средств на их счетах недостаточно, в первом полугодии 2026 года компаниям и физическим лицам было перечислено более 140 млн руб. Кроме того, приставы более 6,6 тыс. раз арестовали имущество.

Виталина Ярховска