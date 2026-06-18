Apple повысит цены из-за роста стоимости комплектующих
Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания планирует повысить цены на свою продукцию. Это станет вынужденным шагом, чтобы компенсировать резкий рост стоимости комплектующих, в частности микросхем памяти и накопителей, сообщил он в интервью The Wall Street Journal.
«Увеличение цен неизбежно. Мы делаем все возможное, чтобы смягчить рост затрат и пытаемся защитить клиентов от этого повышения, но ситуация стала неустойчивой»,— отметил Тим Кук. Он не стал делиться подробностями о сроках или масштабах запланированного повышения цен, а также о том, какие продукты будут затронуты. Кук также подчеркнул, что за более чем 40 лет своей работы в индустрии он никогда не видел таких резких колебаний цен на сырьевые товары, как за последние шесть месяцев.
По информации WSJ, резкий спрос на микросхемы памяти со стороны компаний, занимающихся искусственным интеллектом, настолько увеличил их стоимость, что Apple придется существенно повысить цены на устройства, чтобы сохранить свою прибыль. По оценкам исследовательской компании TechInsights, это приведет к увеличению цены следующей модели iPhone Pro примерно на $270.
С 2025 года, когда Google, Microsoft, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и Amazon начали объявлять о значительном увеличении своих бюджетов капитальных затрат, цены на чипы памяти и хранения данных выросли в четыре раза. TechInsights ожидает, что стоимость комплектующих будет продолжать расти до 2027 года. По оценкам Morgan Stanley, в этом году цены на смартфоны и ПК в США вырастут на 15%.
Увеличение цен на продукцию Apple, в частности на следующие модели iPhone Pro, может быть отчасти обусловлено стратегией компании по снижению зависимости от сторонних поставщиков. Apple уже начала использовать собственные дисплеи для некоторых устройств с 2024 года и планирует оснастить такими дисплеями все свои продукты, включая iPhone, постепенно отказываясь от чипов Broadcom и Qualcomm к концу 2024 — началу 2025 годов. Этот шаг направлен на усиление контроля над цепочкой поставок и, возможно, снижает влияние внешних рыночных колебаний на производство комплектующих, но не исключает изначального влияния роста цен на рынке чипов.
За последний финансовый год, завершившийся 31 сентября (2024 года), выручка Apple снизилась на 3%, до $383,3 млрд, а чистая прибыль — до $97 млрд, при этом продажи Mac упали на 33%, iPad — на 9%. Однако продажи iPhone за квартал выросли на 2,8%, достигнув $43,8 млрд, а доходы от сервисов увеличились на 16%, до $22,3 млрд. В первом квартале 2024 года выручка компании составила $119,6 млрд, а рекордная прибыль на акцию достигла $2,18, что на 16% больше, чем в прошлом году, благодаря продажам iPhone и доходам от сервисов. Это указывает на то, что компания, несмотря на некоторые сложности, демонстрирует способность генерировать значительную прибыль, и изменение цен является одним из механизмов поддержания маржинальности.
В целом, мировые цены на смартфоны в первом квартале 2023 года претерпели сокращение на 3,2%, что является самым низким показателем за последние десять лет. Аналитики связывают это с макроэкономической неопределенностью и переизбытком товаров на складах. Однако, по прогнозам IDC, во втором полугодии ожидается восстановление рынка. В 2023 году Apple обогнала Samsung, став крупнейшим поставщиком смартфонов в мире, поставив 234,6 млн устройств против 226,6 млн у Samsung. Доля Apple на мировом рынке выросла на 3,7% по сравнению с 2022 годом, достигнув 20,1%.
Таким образом, повышение цен Apple является частью более широкой стратегии по адаптации к изменяющимся рыночным условиям, включающей оптимизацию цепочек поставок, сохранение прибыльности на фоне роста стоимости комплектующих, а также поддержание конкурентной позиции на мировом рынке, где компания уже является одним из лидеров.