Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания планирует повысить цены на свою продукцию. Это станет вынужденным шагом, чтобы компенсировать резкий рост стоимости комплектующих, в частности микросхем памяти и накопителей, сообщил он в интервью The Wall Street Journal.

«Увеличение цен неизбежно. Мы делаем все возможное, чтобы смягчить рост затрат и пытаемся защитить клиентов от этого повышения, но ситуация стала неустойчивой»,— отметил Тим Кук. Он не стал делиться подробностями о сроках или масштабах запланированного повышения цен, а также о том, какие продукты будут затронуты. Кук также подчеркнул, что за более чем 40 лет своей работы в индустрии он никогда не видел таких резких колебаний цен на сырьевые товары, как за последние шесть месяцев.

По информации WSJ, резкий спрос на микросхемы памяти со стороны компаний, занимающихся искусственным интеллектом, настолько увеличил их стоимость, что Apple придется существенно повысить цены на устройства, чтобы сохранить свою прибыль. По оценкам исследовательской компании TechInsights, это приведет к увеличению цены следующей модели iPhone Pro примерно на $270.

С 2025 года, когда Google, Microsoft, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и Amazon начали объявлять о значительном увеличении своих бюджетов капитальных затрат, цены на чипы памяти и хранения данных выросли в четыре раза. TechInsights ожидает, что стоимость комплектующих будет продолжать расти до 2027 года. По оценкам Morgan Stanley, в этом году цены на смартфоны и ПК в США вырастут на 15%.

Влад Никифоров