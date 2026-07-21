WSJ: при ударе Ирана по базе США в Иордании ракета попала в спальный блок для солдат
WSJ: ракета Ирана попала по спальному блоку для солдат на базе в Иордании
Иран ударил по ангару для самолетов и блоку, где спали солдаты, на американской авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным издания, атака проходила в несколько волн. Первая ракета попала в тренажерный зал базы. Система оповещения сработала вовремя, поэтому военные успели укрыться в бункерах. Спустя несколько часов произошел второй удар, он пришелся по пустому самолетному ангару.
Третий ракетный удар пришелся по спальному блоку. Несмотря на сирену, добраться до укрытий смогли не все. Погибшими оказались первый лейтенант из штата Гавайи и рядовая из Техаса. Еще четверо военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.
В результате атаки 18 июля погибли двое американских военнослужащих, еще один числится пропавшим без вести. Президент США Дональд Трамп заявил, что за гибель каждого американского солдата Иран «будет многократно расплачиваться».
Удары Ирана по американским военным базам на Ближнем Востоке, включая те, что расположены в Катаре, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Иордании, не являются новым явлением. Иранские власти ранее уже заявляли о намерении наносить удары по американским военным объектам в регионе, рассматривая их как законные цели, особенно в случае нападения США. Иран уже совершал атаки на американские базы в Катаре и Ираке, а иранские вооруженные силы ранее сообщали об ударах по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ и ряду других объектов. Катарские власти, например, заявляли, что Иран заранее предупредил их о готовящейся атаке на базу "Аль-Удейд" для минимизации потерь.
Эти атаки часто происходят в ответ на действия США или их союзников, например, на американские удары по иранским ядерным объектам. Иран неоднократно угрожал США и Израилю «еще более сильными» ударами в случае новых атак и заявлял о готовности давать отпор. Американские власти, в свою очередь, заявляли, что не заинтересованы в наземной операции в Иране или затяжном конфликте, но готовы ответить на угрозы своим войскам.