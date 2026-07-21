WSJ: при ударе Ирана по базе США в Иордании ракета попала в спальный блок для солдат

Иран ударил по ангару для самолетов и блоку, где спали солдаты, на американской авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, атака проходила в несколько волн. Первая ракета попала в тренажерный зал базы. Система оповещения сработала вовремя, поэтому военные успели укрыться в бункерах. Спустя несколько часов произошел второй удар, он пришелся по пустому самолетному ангару.

Третий ракетный удар пришелся по спальному блоку. Несмотря на сирену, добраться до укрытий смогли не все. Погибшими оказались первый лейтенант из штата Гавайи и рядовая из Техаса. Еще четверо военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.

В результате атаки 18 июля погибли двое американских военнослужащих, еще один числится пропавшим без вести. Президент США Дональд Трамп заявил, что за гибель каждого американского солдата Иран «будет многократно расплачиваться».