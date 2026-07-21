Зеленский предложил экс-министру обороны Федорову должность во власти
Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову новый пост во власти. О какой именно должности идет речь, а также согласился ли господин Федоров, не сообщается.
«Была встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства»,— сказал украинский президент в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Михаил Федоров возглавлял украинское Минобороны с января 2024 года по июль 2026-го. После его отставки в Киеве и других городах прошли акции протеста.
После ухода с должности господин Федоров публично обвинил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в коррупции и саботировании реформ. Накануне Владимир Зеленский сообщил о его увольнении. Новым главкомом стал генерал-майор Михаил Драпатый.
Увольнение Михаила Федорова с поста министра обороны Украины 15 июля 2026 года вызвало широкий общественный резонанс и акции протеста в нескольких крупных городах Украины, включая Киев. Многие считали его модернизатором и отмечали эффективность работы. Западные союзники Украины также были удивлены решением Владимира Зеленского, полагая, что Федоров хорошо справлялся со своими обязанностями.
Наблюдатели предполагают, что истинной причиной отставки Федорова мог стать его растущий авторитет в обществе, который делал его потенциальным конкурентом Зеленского на посту президента. Ранее подобные факторы приводили к конфликтам с другими высокопоставленными фигурами, такими как экс-главком ВСУ Валерий Залужный и экс-глава ГУР Кирилл Буданов (внесен РФ в список террористов и экстремистов). Отставка Федорова также может отражать стремление Зеленского к укреплению своей власти и назначению лояльных ему фигур.
Владимир Зеленский объяснял отставку Федорова его конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским, а также необходимостью реформирования территориальных центров комплектования. Однако Федоров публично отказался от предложения Зеленского стать его советником, а также раскритиковал Сергея Шойгу, министра обороны РФ, и главу Генштаба Андрея Гнатова.