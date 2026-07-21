Зеленский предложил экс-министру обороны Федорову должность во власти

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову новый пост во власти. О какой именно должности идет речь, а также согласился ли господин Федоров, не сообщается.

«Была встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства»,— сказал украинский президент в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Михаил Федоров возглавлял украинское Минобороны с января 2024 года по июль 2026-го. После его отставки в Киеве и других городах прошли акции протеста.

После ухода с должности господин Федоров публично обвинил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в коррупции и саботировании реформ. Накануне Владимир Зеленский сообщил о его увольнении. Новым главкомом стал генерал-майор Михаил Драпатый.