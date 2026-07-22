Росавиация снизила высоту полетов у Москвы из-за атак БПЛА

Росавиация ограничила высоту полетов гражданских самолетов в пределах Московского узлового диспетчерского района (МУДР) до эшелона 160 (4900 м). Соответствующий NOTAM (извещение пользователей воздушного пространства) “Ъ” обнаружил в сборнике Центра аэронавигационной информации. Полеты экспериментальной и государственной авиации в районах гражданских аэродромов также ограничены эшелоном 160. Кроме того, запрещаются транзитные пролеты российских и иностранных авиакомпаний. В извещении сказано, что ограничения действуют до 26 августа. Как ожидают источники “Ъ”, действие NOTAM будет продлеваться. В МУДР находятся аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово.

В Росавиации подтвердили “Ъ” выпуск соответствующего NOTAM, но сообщили, что ограничения введены с 11 июля по 12 августа. «Меры приняты для обеспечения безопасности полетов»,— заявили там.

Близкий к Минтрансу собеседник “Ъ” уточнил, что до введения ограничений при прибытии в московскую воздушную зону высота полета была ограничена эшелоном 270–280 (8250–8550 м). Как рассказали “Ъ” пилоты нескольких авиакомпаний, ранее самолеты обычно заходили в зону подхода с юга и юго-востока Москвы на эшелоне 180 (5486 м), с востока и севера — на эшелоне 220 (6700 м).

Изменения, по данным источников “Ъ” в отрасли, были инициированы Минобороны в целях безопасности из-за участившихся с весны атак.

Подробнее — в материале «Всё ниже, и ниже, и ниже».