Росавиация снизила высоту полетов у Москвы из-за атак БПЛА
Росавиация ограничила высоту полетов гражданских самолетов в пределах Московского узлового диспетчерского района (МУДР) до эшелона 160 (4900 м). Соответствующий NOTAM (извещение пользователей воздушного пространства) “Ъ” обнаружил в сборнике Центра аэронавигационной информации. Полеты экспериментальной и государственной авиации в районах гражданских аэродромов также ограничены эшелоном 160. Кроме того, запрещаются транзитные пролеты российских и иностранных авиакомпаний. В извещении сказано, что ограничения действуют до 26 августа. Как ожидают источники “Ъ”, действие NOTAM будет продлеваться. В МУДР находятся аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово.
В Росавиации подтвердили “Ъ” выпуск соответствующего NOTAM, но сообщили, что ограничения введены с 11 июля по 12 августа. «Меры приняты для обеспечения безопасности полетов»,— заявили там.
Близкий к Минтрансу собеседник “Ъ” уточнил, что до введения ограничений при прибытии в московскую воздушную зону высота полета была ограничена эшелоном 270–280 (8250–8550 м). Как рассказали “Ъ” пилоты нескольких авиакомпаний, ранее самолеты обычно заходили в зону подхода с юга и юго-востока Москвы на эшелоне 180 (5486 м), с востока и севера — на эшелоне 220 (6700 м).
Изменения, по данным источников “Ъ” в отрасли, были инициированы Минобороны в целях безопасности из-за участившихся с весны атак.
Подробнее — в материале «Всё ниже, и ниже, и ниже».
Ограничения на полеты гражданских самолетов в Московском узловом диспетчерском районе, введенные Росавиацией, не являются единичным случаем. Начиная с 2023 года и до середины 2026 года московские аэропорты, включая Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, регулярно сталкивались с приостановкой работы или введением ограничений на прием и выпуск рейсов. Эти меры всегда были связаны с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), прилетавших в сторону или непосредственно на Москву и Московскую область.
В большинстве случаев после атак Росавиация сообщала о возобновлении работы аэропортов в штатном режиме спустя несколько часов. Воздушные суда, следовавшие в московские аэропорты, часто перенаправлялись на запасные аэродромы, такие как Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург или Калуга. Количество сбитых БПЛА в Московском регионе варьировалось от нескольких до более двухсот за одну ночь, что каждый раз вызывало временные ограничения воздушного движения для обеспечения безопасности.