Россия подала заявку на присоединение к спору Литвы и Белоруссии в суде ООН

Россия подала заявку на вступление в качестве третьей стороны в разбирательство Литвы и Белоруссии по поводу мигрантов в Международном суде ООН. Об этом сообщила пресс-служба МИД России. Заявка российской стороны опубликована на сайте суда.

Спор начался в мае 2025 года после того, как Литва подала иск в Международный суд ООН. В нем Литва обвинила Белоруссию в организации масштабного ввоза мигрантов в Литву и потребовала возместить ущерб, включая затраты на строительство погранзаграждений.

Россия впервые вступает в международное судебное разбирательство как третья сторона, подчеркнули в МИД. «Это обусловлено добросовестным намерением сохранить устойчивое корректное толкование задействованных международных договоров, избежать неоправданно расширительной интерпретации, подрывающей их эффективность, и тем самым укрепить их правовой режим. Убеждены, что это в интересах всей системы международного правосудия»,— указано в сообщении.

Власти Литвы, Латвии и Польши заявляли, что Белоруссия начала отправлять нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в страны Балтии в 2021 году. С того момента Литва, Латвия и Польша запретили въезд более 200 тыс. мигрантов из Белоруссии, сообщала литовская служба охраны госграницы. Белоруссия обвинения отрицала.