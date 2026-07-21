Россия подала заявку на присоединение к спору Литвы и Белоруссии в суде ООН
Россия подала заявку на вступление в качестве третьей стороны в разбирательство Литвы и Белоруссии по поводу мигрантов в Международном суде ООН. Об этом сообщила пресс-служба МИД России. Заявка российской стороны опубликована на сайте суда.
Спор начался в мае 2025 года после того, как Литва подала иск в Международный суд ООН. В нем Литва обвинила Белоруссию в организации масштабного ввоза мигрантов в Литву и потребовала возместить ущерб, включая затраты на строительство погранзаграждений.
Россия впервые вступает в международное судебное разбирательство как третья сторона, подчеркнули в МИД. «Это обусловлено добросовестным намерением сохранить устойчивое корректное толкование задействованных международных договоров, избежать неоправданно расширительной интерпретации, подрывающей их эффективность, и тем самым укрепить их правовой режим. Убеждены, что это в интересах всей системы международного правосудия»,— указано в сообщении.
Власти Литвы, Латвии и Польши заявляли, что Белоруссия начала отправлять нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в страны Балтии в 2021 году. С того момента Литва, Латвия и Польша запретили въезд более 200 тыс. мигрантов из Белоруссии, сообщала литовская служба охраны госграницы. Белоруссия обвинения отрицала.
Миграционный кризис на границах Белоруссии с европейскими странами, включая Литву и Польшу, начался в 2021 году. Власти этих стран сообщали о росте числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, обвиняя Минск в организации их потока и использовании миграции как «гибридного оружия». Белоруссия категорически отвергала эти обвинения. В частности, дипломатические ведомства подчеркивали, что Россия не помогает мигрантам добираться до границы с Польшей, хотя признавали, что РФ накопила много вопросов к Евросоюзу по поводу кризиса.
Международный суд ООН, куда Литва подала иск против Белоруссии, — один из шести главных органов ООН. Он был создан для мирного улаживания международных споров в соответствии с принципами справедливости и международного права. Россия признает юрисдикцию этой инстанции, подписывая соответствующие документы, однако в прошлом оспаривала ее полномочия рассматривать некоторые споры. Ранее Россия уже обращалась в этот суд с исками против стран Балтии из-за ущемления прав русскоязычного населения, а также в качестве третьей стороны в деле Украины против РФ. Стоит отметить, что в 2023 году представитель России впервые не смог переизбраться в состав Международного суда ООН.