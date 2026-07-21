Восьмой созыв Госдумы заканчивает работу ударным единодушием

Госдума 21 июля начала последнюю пленарную неделю весенней сессии и всего восьмого созыва. Первое из трех финальных заседаний депутаты, почти пять лет отработавшие в условиях патриотического консенсуса, провели особенно ударно, приняв сразу 30 законов, и большинство из них — единогласно.

По ключевым вопросам повестки Госдума проявила ставшее привычным за пять лет единодушие. Начали с международных вопросов: блок ратификаций включал соглашения с Белоруссией (о военно-техническом сотрудничестве), Евразийским экономическим союзом (о лекарствах) и Абхазией (о госпрограмме экономического развития). О дружбе народов подробно поговорили и в связи с пакетом законопроектов по миграционной проблематике.

Единогласно за высказались даже по традиционно дискуссионной теме госзакупок, хотя поправки к документу разрешили представлять только до 18:00 того же дня, чтобы успеть принять его уже на следующем заседании 22 июля. С такой же стремительностью, по всей видимости, будет одобрен законопроект о единообразии судебной практики, закрепляющий обязательность применения разъяснений пленума Верховного суда (ВС) нижестоящими судами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не время для дискуссий».