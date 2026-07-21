Восьмой созыв Госдумы заканчивает работу ударным единодушием
Госдума 21 июля начала последнюю пленарную неделю весенней сессии и всего восьмого созыва. Первое из трех финальных заседаний депутаты, почти пять лет отработавшие в условиях патриотического консенсуса, провели особенно ударно, приняв сразу 30 законов, и большинство из них — единогласно.
По ключевым вопросам повестки Госдума проявила ставшее привычным за пять лет единодушие. Начали с международных вопросов: блок ратификаций включал соглашения с Белоруссией (о военно-техническом сотрудничестве), Евразийским экономическим союзом (о лекарствах) и Абхазией (о госпрограмме экономического развития). О дружбе народов подробно поговорили и в связи с пакетом законопроектов по миграционной проблематике.
Единогласно за высказались даже по традиционно дискуссионной теме госзакупок, хотя поправки к документу разрешили представлять только до 18:00 того же дня, чтобы успеть принять его уже на следующем заседании 22 июля. С такой же стремительностью, по всей видимости, будет одобрен законопроект о единообразии судебной практики, закрепляющий обязательность применения разъяснений пленума Верховного суда (ВС) нижестоящими судами.
Подробнее — в материале «Ъ» «Не время для дискуссий».
Последняя весенняя сессия восьмого созыва Государственной думы, которая продлилась до 26 июля 2023 года, стала рекордной по количеству принятых законов. За этот период было принято 499 законопроектов, что заметно превышает показатели предыдущих сессий. Например, весной 2016 года было принято 384 инициативы, а в весеннюю сессию 2022 года — 361 закон. Восьмой созыв завершает работу с 908 законопроектами, находящимися в портфеле нижней палаты, что более чем вдвое меньше, чем пять лет назад.
За время работы восьмого созыва, особенно после начала специальной военной операции, в Думе сформировался «донбасский консенсус», при котором депутаты разных фракций практически единогласно поддерживали ключевые законопроекты. Эта консолидированная позиция проявилась в принятии «контрсанкционных» законов, ужесточении наказаний за критику спецоперации и борьбе с иностранным влиянием. Частичная модификация этого консенсуса в осеннюю сессию 2023 года позволила Думе вернуться к более прагматичному подходу по «вечным» темам, а также сократить количество «залежавшихся» инициатив. Этот тренд на «возвращение к привычности» имеет шансы закрепиться до следующих парламентских выборов в 2026 году.