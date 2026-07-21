ЦИК опубликовал декларации о доходах кандидатов в Госдуму от «Единой России»

Центризбирком опубликовал декларации кандидатов в Госдуму от «Единой России» (ЕР), вошедших в федеральный список партии. Среди тех, кто отчитался о своем благосостоянии, 56 губернаторов и 220 депутатов Думы, включая ее руководство.

Самым богатым кандидатом среди единороссов стал участник российского списка Forbes, совладелец НОВАТЭКа Леонид Симановский: за 2025 год он заработал 5,96 млрд руб. и 17,5 млрд руб. сохранил на банковских счетах. На втором и третьем местах — депутат Госсовета Татарстана, гендиректор холдинговой компании «Ак Барс» Иван Егоров (673,9 млн руб.) и вице-премьер, бывший глава «Аэрофлота» Виталий Савельев (477,5 млн), к тому же владеющий автомобилем Bentley Continental GT.

Самым богатым среди включенных в партсписок губернаторов стал глава Липецкой области, бывший топ-менеджер Сбербанка Игорь Артамонов, заработавший 168,6 млн руб.

Членов первой пятерки партсписка среди лидеров по доходам нет. Министр иностранных дел Сергей Лавров задекларировал 32 млн руб., мэр Москвы Сергей Собянин — 15,5 млн (у обоих зарплата и проценты от вкладов). Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова получила в прошлом году 18 млн руб., доход главы «Юнармии», участника СВО Владислава Головина составил 9,9 млн, а военкора Евгения Поддубного — 10,7 млн руб.

Подробности — в материале «Единороссы рассказали о нажитом».