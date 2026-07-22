«Фармасинтез» выведет на рынок оригинальный препарат от рака крови

«Фармасинтез» Викрама Пунии получил регистрационное удостоверение на «Сибкордию». Это препарат для лечения рака крови на основе вамотиниба, полностью разработанный и производимый в России. На его создание компания уже потратила 5 млрд руб. Но потенциальная аудитория препарата внутри страны окажется узкой, так что его коммерческий успех зависит от попадания в госпрограммы.

Российские фармпроизводители достаточно редко выводят на рынок оригинальные препараты. В прошлом году, по оценке Союза докторов, в общей сложности на рынке появилось 35 таких лекарств. Лишь пять из них — локальные разработки.

Сейчас «Сибкордию» планируется запустить в массовое производство. Это таргетный препарат для лечения хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ), ориентированный на конкретные мутации. Он относится к классу ингибиторов тирозинкиназы. Их принцип работы сводится к блокировке роста опухоли. Объем мирового рынка ингибиторов тирозинкиназы оценивается в $61 млрд, говорил ранее Викрам Пуния.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лейкозу подобрали лекарство».